Salerno, arriva una nave merci con 32 clandestini a bordo

Atteso per le 22.30 l'attracco al molo Trapezio del porto di Salerno di una nave merci con a bordo 32 clandestini. Si tratterebbe di 30 cittadini turchi e 2 bielorussi, tutti maggiorenni. Da quanto si apprende sono stati tratti in salvo in Grecia dall'imbarcazione turca.

Questura e Prefettura di Salerno hanno messo in moto la macchina organizzativa per l'accoglienza che dovrà tenere conto anche dell'emergenza sanitaria. I 32 stranieri saranno sottoposti a tampone e resteranno a bordo della nave fino a quando non si conoscerà l'esito dei test che saranno processati nei laboratori dell'ospedale «Ruggi». Successivamente saranno trasferiti nelle strutture individuate dalla Prefettura.