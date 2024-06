Nocera Inferiore, esplode forno elettrico, incendio in un appartamento: ragazza ferita

Tanta paura a Nocera Inferiore, questa mattina, in via Atzori, per via di un incendio scoppiato all'interno di un appartamento. Le fiamme sarebbero state generate dall'esplosione di un forno, con il quale una donna stava cucinando. Quest'ultima ha riportato leggere ferite e qualche escoriazione.

Le fiamme, invece, hanno danneggiato mobili e pareti dell'appartamento. Sul posto sono giunti rapidamente, allertati dai vicini di casa e alcuni passanti, i Vigili del Fuoco. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere le fiamme e a far evacuare la giovane dallo stabile.

Il traffico è rimasto paralizzato per alcune ore, da ambo i lati della circolazione. Grazie all'intervento dei caschi rossi, insieme a carabinieri e polizia municipale, è stata scongiurata una tragedia.

Allo stato, le cause dell'incendio sono da attribuire al potenziale malfunzionamento di un forno domestico ma sono in corso gli accertamenti e le verifiche del caso, da parte dei funzionari dei vigili del fuoco, che hanno potuto accertare il principio d’incendio per poi domare le fiamme.

La donna che si trovava all'interno dell'appartamento, invece, è stata soccorsa da un'ambulanza del 118.