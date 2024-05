Non poteva avvicinarsi alla ex fidanzata ma viola il provvedimento e finisce in manette. L'operazione è stata condotta dai carabinieri a Nocera Superiore, nei confronti di un uomo di 42 anni di Roccapiemonte.

I carabinieri della stazione locale hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato, con l'accusa di “violazione dei provvedimenti di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed allontanamento dalla casa familiare“, a cui era già stato sottoposto a seguito di denuncia querela presentata proprio dalla ex moglie.

Nonostante le prescrizioni imposte dal Tribunale di Nocera Inferiore, il 42enne si sarebbe presentato presso l’abitazione della vittima in diverse occasioni dal 30 Aprile al 2 Maggio. Circostanza che gli erano valse diverse segnalazioni proprio agli inquirenti, che avevano avviato una rapida attività d'indagine per i riscontri del caso.

In particolare, proprio mentre i militari si recavano presso l’abitazione della ex moglie al fine di acquisire le videoriprese attestanti la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, lo hanno arrestato in flagranza del reato. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.