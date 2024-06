Nocera Inferiore, si rompe tubatura dell'acqua, auto finisce fuori strada: ferito conducente

Salta una tubatura dell'acqua, automobile perde il controllo e rimedia danni ad uno pneumatico. È accaduto ieri sera a Nocera Inferiore, alla fine del ponte in via Dodecapoli Etrusca.

Ben visibile la perdita, con parte della pavimentazione del marciapiede saltata e l'acqua che ha invaso la strada, molto trafficata ad ogni ora del giorno. Sfortuna ha voluto che durante la perdita si trovasse a passare un'autombile, il cui conducente solo all'ultimo si è accorto dell'enorme pozzanghera che si era creata sull' asfalto, perdendo il controllo del proprio veicolo.

Pur riuscendosi a fermare in tempo, l'auto ha sbattuto contro un marciapiede, rimediando danni alla carrozzeria e ad uno pneumatico. Per l'uomo, invece, delle leggere contusioni. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, per mettere in sicurezza la zona, insieme a tecnici della Gori impegnati a risolvere il disagio improvviso.