Nocera Inferiore, tenta di entrare in casa della madre con la forza: preso

Tenta di entrare in casa della madre con la forza, minacciandola poi di morte. Non era la prima volta. Finisce in carcere un ragazzo di 33 anni, originario di Pagani, arrestato a Nocera Inferiore dagli agenti del commissariato di polizia.

Il giovane è accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Giorni fa, aveva cercato di entrare in casa della madre per l'ennesima volta. La circostanza pare si fosse verificata già più volte, in passato, con sullo sfondo futili motivi di tensione assoluta tra il giovane e la vittima. Sul posto era giunta così una volante del commissariato di polizia.

Il 33enne, però, alla vista degli agenti, aveva opposto resistenza e contemporaneamente aveva continuato a minacciare il genitore. A quel punto erano scattate la manette, con l'arresto in flagranza.

Da veloci accertamenti svolti dagli inquirenti, è poi emerso che il giovane si era reso protagonista di una serie di episodi di violenza e minacce contro la famiglia, che andavano avanti già da tempo.

Numerosi gli episodi di aggressione, infatti, ricostruiti dalla polizia, avvenuti in precedenza e costati al ragazzo ora l'iscrizione nel registro degli indagati. Il Gip ha poi convalidato l'arresto, confermando per il 33enne la massima misura cautelare, presso la casa circondariale di Fuorni.