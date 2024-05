Paura all'esterno dell'ospedale di Nocera, a fuoco i cassonetti dei rifiuti speciali

Paura a Nocera Inferiore questa mattina, nei pressi dell'ospedale, per un incendio la cui natura è ancora da verificare. Le fiamme hanno coinvolto numerosi cassonetti dei rifiuti, all’interno dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Nell’area alle spalle della struttura ospedaliera libera, dove sono posizionati gli scarrabili dei cassonetti per i rifiuti di vario tipo, questa mattina intorno alle 9.30 si è sviluppato un rogo che ha distrutto più contenitori nonostante l’intervento dei vigili del fuoco della distaccamento di Nocera Inferiore.

I caschi rossi, grazie ad un intervento durato diverse ore, sono riusciti a limitare i danni e a confinare l’incendio. Sono in corso ora accertamenti per stabilire le cause del rogo. Nessun problema, fortunatamente, è stato riscontrato per i pazienti e il personale dell'Umberto I.