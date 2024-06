Pubblicato il nuovo bando, sul portale gare della Regione Campania, per l’assegnazione dei servizi del Metrò del Mare. Dopo il fallimento del primo avviso andato deserto, la direzione mobilità della Regione Campania ha predisposto il nuovo bando pubblico, sempre mediante procedura aperta, per selezionare poi la migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, procedendo «all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida».

Il bando è, come in precedenza, articolato in tre lotti, due interessano quello cilentano e uno quello vesuviano, mentre cambiano gli importi a base di gara e la durata del servizio. Infatti, il collegamento marittimo avrà durata, per il solo anno in corso, dall’1 luglio al 30 settembre.

Cambiano gli importi a base di gara che diventano circa 780mila euro per il primo lotto (cilentano), poco meno di 720mila euro per il secondo lotto (sempre cilentano) e circa 430mila euro per il lotto vesuviano. Le compagnie di navigazione avranno tempo di presentare le loro offerte entro il 10 giugno. Attendono anche stavolta operatori turistici ed amministratori locali con il fiato sospeso, sperando in una fumata bianca.

Sono due i lotti, nel dettaglio, le linee che interessano il Cilento, articolati in quattro linee: Linea 1 Salerno-Costa del Cilento (sabato e domenica); Linea 2 Salerno-Costa d’Amalfi; Linea 3A Cilento-Capri-Napoli Beverello (martedì, mercoledì e giovedì); Linea 3B Sapri-Capri-Napoli Beverello (lunedì e venerdì). Fermate previste, a seconda della linea, nei porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Camerota, Palinuro e Sapri.

Intanto, nella baia di Ogliastro Marina, all’interno dell’area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, sarà realizzato campo boe per l’ormeggio, che consentirà di proteggere i fondali ed in particolare il poseidoneto, tra i più importanti del Mediterraneo.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un pontile che permetterà ai diportisti di accedere alla spiaggia. Giunge così a conclusione un iter durato qualche anno, che ha visto la rimozione nella stessa Baia di Ogliastro di un’infinità di gavitelli agganciati a “corpi morti” non compatibili con l’ambiente.

«Sono soddisfatto, voglio ringraziare il direttore e gli uffici dell’Ente per il lavoro svolto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Capitaneria di Porto per la sensibilità» commenta il presidente Giuseppe Coccorullo.