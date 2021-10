Salerno, dieci i nuovi consiglieri e in assise altrettanti se ne vanno

Succede che si perde anche se si è corso nella coalizione che non solo è risultata vincente ma ha anche preso il premio di maggioranza che attribuisce ben 22 posti in Consiglio comunale, consolidando per il neo-sindaco bis una maggioranza larghissima e granitica che dovrebbe consentire di affrontare serenamente i prossimi cinque anni di governo cittadino. Succede anche che ci sono due tipologie di delusi: quelli che sperano ancora di farcela...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati