La stretta sulle occupazioni abusive di suolo pubblico. Contiene anche questa misura la bozza del Regolamento di polizia urbana recentemente approfondito in sede di commissioni consiliari. Quando sarà approvato dal consiglio comunale e nel pieno della sua esecutività conterrà una stangata per i gestori di locali adusi alle occupazioni di suolo pubblico.

APPROFONDIMENTI Area marina protetta più accessibile Battipaglia, sequestrata casa a luci rosse Pagani, l'Asl attiva in ospedale l'hub chirurgico della mammella

Stop al tavolino e alle sedie selvagge: basteranno una sanzione amministrativa e il mancato rispetto di una diffida a non reiterare l’abuso per far scattare la chiusura temporanea, per 3 giorni, del ristorante o del pub. La misura è contenuta all’articolo 27 comma 6 della bozza di regolamento in possesso del Mattino.

La chiusura temporanea in risposta ai trasgressori della occupazione abusiva di suolo pubblico è contenuta nello stesso articolo del regolamento che disciplinerà le modalità di vendite di bevande alcoliche. Dopo una sola contestazione amministrativa di occupazione selvaggia scatterà una diffida e successivamente la chiusura per 3 giorni del locale. Una misura pesante che attende adesso solo l’entrata in vigore del regolamento.

«Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico, fatta salva la facoltà del Sindaco di applicare le misure di cui all’articolo 3, comma 16, della Legge 15 luglio 2009, numero 94 – si legge al comma 5 dell’articolo 27 del regolamento - in presenza di una prima violazione di norme di legge o di regolamenti accertata dagli organi di Polizia, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è formulato al trasgressore un atto di diffida a non reiterare ulteriormente l’occupazione abusiva di suolo pubblico».

Ma dopo l’atto di diffida ci sarà la linea dura nel caso in cui il gestore del locale incorra nella seconda violazione di occupazione di suolo pubblico. «Con l’avvertenza che – continua il comma 5 - in caso contrario, sarà disposta, senza ulteriore avviso, la sospensione dell’attività per un periodo di 3 (tre) giorni». Inoltre «per ogni successiva ripetizione dell’infrazione a carico dello stesso soggetto, nei 12 (dodici) mesi dalla data del primo accertamento, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è disposta la sanzione della sospensione dell’attività mediante la chiusura per giorni 3 (tre)».

Una misura che punta a dare regole certe e a ripristinare il decoro di piazze e strade, troppo spesso ostaggio delle occupazioni abusive. Da anni, tra morosi e furbetti del tavolino, è sempre più lotta dura. L’obiettivo è quindi offrire l’immagine di una città a misura di pedone oltreché di turista. Troppi tavoli installati da bar e ristoranti sconfinerebbero i limiti di metratura imposti dal regolamento comunale procurando disagi che sono ormai sotto gli occhi di tutti.

Alle prese con le occupazioni selvagge sono soprattutto i disabili carrozzati che in alcuni punti del centro e della zona orientale non possono più transitare su alcuni marciapiedi divenuti ormai off limits a passanti. E su molte strade del centro e della zona orientale si focalizzano da anni le attenzioni della Polizia municipale, dove vengono elevate periodicamente multe da 168 euro. Ma evidentemente la multa non basta più. Da qui la decisione di far scattare la stangata con la chiusura per tre giorni delle attività in caso di reiterazione delle occupazioni di suolo pubblico con tavoli e sedie fuori dalle metrature consentite.

Ma la bozza di regolamento si focalizza anche sulla tutela del decoro e dell’igiene urbana. Ai condomini toccherà pulire e sanificare i luoghi di nidificazione dei piccioni, tutto a loro spese; vietato anche urinare in pubblico, se scappa la pipì scatterà la multa da 500 euro. Stop anche a spari di mortaretti in strada e a scritte sui muri. Vietato secondo l’articolo 6 del regolamento «procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento del suolo pubblico, riversare nelle caditoie per la raccolta delle acque pluviali sostanze oleose, liquidi derivanti da veicoli, residui da preparazione alimenti, salvo che per tipologia, quantità e provenienza non integrano la violazione di norme speciali in materia ambientale», «lavare i veicoli, lavare o strigliare animali».