Festival Sele d'Oro, continuano i talks a Oliveto

Al festival salernitano «Sele d'Oro» continuano i talks, tra gli ospiti dei prossimi incontri: l’economista Deirdre McCloskey, gli assessori regionali Caputo e Casucci, l’artista Gherrero e il direttore Gubitosi.

Durante questa settimana saranno affrontanti importanti tematiche: lavoro, economia, impresa, agricoltura, aree interne, turismo, cultura e Mezzogiorno.

Lunedì 6 settembre, alle 18.30 si parlerà di «Crescita, lavoro, solidarietà. L’economia Dopo Il Covid»: Nicola Saldutti e Vincenzo Boccia, presidente dell’università Luiss Guido Carli.

Martedì 7 si discuterà di «Turismo dell’olio e del vino, un patto per lo sviluppo. Rafforzare i processi di formazione, rilanciare il turismo rurale», in collaborazione con associazione Nazionale Città dell’Olio.

Mercoledì 8, sempre alle 18.30, spazio a «Una nuova strategia per le aree interne. Strumenti legislativi, miglioramento dei servizi, rafforzamento dei legami comunitari», in collaborazione con ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Giovedì 9 si parlerà de «Il Mezzogiorno che punta sulla cultura. Storie di successo, percorsi innovativi, scenari possibili». Tra i relatori: Carlo Borgomeo, presidente Fondazione CON IL SUD, Roberto De Luca, presidente associazione Articolo 41; Noemi Gherrero, attrice, conduttrice per Rai Tre e Claudio Gubitosi, fondatore e direttore Giffoni Opportunity.

Venerdì 10 doppio appuntamento: alle 11.30, all’auditorium provinciale, Antonio Marchiello, Francesco Mutti, e Luca Cascone, discuteranno di «Tornare a investire nel Mezzogiorno. Imprese, Istituzioni e agenzie di sviluppo dinanzi alla sfida del PNRR».

Mentre alle 18.30 si parlerà di «Liberismo e statalismo, punto e a capo. Il nuovo paradigma possibile», con l’economista Deirdre McCloskey, University of Illinois, Claudio De Vincenti, Maria Ludovica Agrò, Giuseppe Coco, Mario Mustilli, Pietro Spirito e Andrea Boitani.