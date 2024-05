Salerno è un'onda. Quella granata di magliette che hanno colorato il centro cittadino tra famiglie, mamme, papà, nonni e bambini che in sella alle loro biciclette hanno partecipato all'edizione numero trenta di “Pedalando per la città” organizzata dall'associazione “Amici del Sacro Cuore”. Quella di turisti americani scesi dalla nave da crociera attraccata ieri mattina alla stazione marittima di Zaha Hadid, tra corse per recuperare un traghetto verso Positano e una passeggiata nel centro storico della città di Arechi. Quella degli studenti salernitani, che hanno dato nuova vita alle radici salernitane, accompagnando tutti tra monumenti e storia per l'iniziativa “La scuola adotta un monumento”.

APPROFONDIMENTI Affitti estivi pirata, a Procida denunce e multe ai furbetti Salerno: l'assessore Loffredo sull'invasione di blatte e topi Stare nelle strade come si sta al mondo

L'onda fresca di turisti, nonostante il sole caldo che anticipa l'estate, tra tintarella a Santa Teresa e aperitivi nel sottopiazza della Libertà. Nel giorno della Festa della Mamma, tanti hanno scelto di prendere la propria bici e passeggiare lungo la città, per ritagliarsi un momento intimo e dolce mamma e figlia. Ma c'è anche chi ha scelto la tintarella in spiaggia e i tuffi a mare.

Una domenica che sa di vita e di onde che vanno da una parte all'altra della città, che portano sì anche qualche polemica a riva, spazzata presto però dall'impegno di chi scende in campo quotidianamente per garantire vitalità ad una città che si prepara alla bella stagione.

Qualche fisiologica coda di traffico e qualche lamentela ma il piano messo in piedi dal settore mobilità guidato da Rocco Galdi e gestito e coordinato dalla polizia municipale con il comandante Rosario Battipaglia sceso personalmente in campo ha funzionato, con le strade riaperte già intorno alle 12 quando il percorso che quest'anno ha subito una variazione è terminato in piazza della Libertà. Sguardo attento anche da parte di Rocco Galdi, che personalmente ha partecipato all'iniziativa. Con lui anche alcuni consiglieri comunali che - in sella alla loro bicicletta - hanno partecipato con i tantissimi salernitani alla pedalata.

L'ordinanza prevedeva la chiusura al traffico di diverse strade cittadine. Piazza della Concordia è stata interdetta al traffico dalla colonna obelisco fino all'area di parcheggio lungo il lungomare Tafuri e verso il lungomare Colombo, inclusa la zona fino a via Leucosia per entrambi i lati della strada. La chiusura è stata effettiva dalle 6 del mattino fino al termine dell'evento. Divieto di transito a partire dalle 9:30 (e fino al termine della manifestazione), invece, sul lungomare Tafuri, lungomare Marconi e lungomare Colombo estendendosi fino a via Leucosia. Le tantissime biciclette hanno attraversato il lungomare Tafuri, il lungomare Marconi con sosta al bellissimo Giardino del Mandorlo in memoria di Asia Bassi, il lungomare Colombo, via Leucosia (corsia lato mare). Al ritorno si è attraversato lo stesso percorso al contrario fino all'arrivo sul lungomare Trieste e poi in piazza della Libertà.

«Tutto è stato gestito al meglio, con un'organizzazione curata nei dettagli - ha commentato l'assessore alla mobilità Rocco Galdi - un plauso alla squadra di agenti della Municipale e al comandante Battipaglia insieme ai dipendenti comunali del settore mobilità. Ma soprattutto un “bravi” agli organizzatori dell'associazione che insieme alla Croce Bianca e ai volontari della protezione civile hanno fatto sì che non si registrassero problemi. È normale provare un po' di confusione quando alcune arterie sono interessate dai divieti alle auto. Ma è giusto anche vivere queste manifestazioni al meglio, tantissimi i salernitani hanno partecipato, una soddisfazione».

Ed è partito da tanti l'appello all'amministrazione comunale: «Bisognerebbe organizzare più eventi senza auto - dicono alcuni - per respirare e vivere al meglio Salerno. Una domenica al mese, per chi come noi ama andare in bici in famiglia».

A fare da cornice la Celebrity Constellation, arrivata all'alba. La nave da crociera della Celebrity Cruises ha attraccato al molo Manfredi con 2100 crocieristi che si sono diretti verso le escursioni tra la costiera amalfitana, il centro storico e i siti turistici della provincia. Una folla colorata, un'onda che riempie Salerno di stranieri e visitatori e, si spera, anche un po' le tasche di commercianti e ristoratori.