Martedì 6 Novembre 2018, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo storico onorevole di Buonabitacolo, Enzo Mattina, consegna la sua pistola ai carabinieri. «Basta con questo Far West».Mattina spiega il perché della scelta: «Comprai la colt negli anni '70 su sollecitazione della Digos quando le Brigate rosse parlvano di me».La decisione dello storico componente del Psi dopo aver letto il disegno di legge sulla legittima difesa. «Liberalizza la detenzione delle armi e prevede l’immunita non solo per chi si difende da una aggressione acclarata, ma anche per chi spara in preda ad agitazione per il timore di un’aggressione. Nel provvedimento non c’e una sola parola sui requisiti che il detentore dell’arma deve possedere. Per come sono formulati gli articoli, chiunque potrà detenere anche un bazooka e armi da guerra. Figuriamoci se i criminali in cravatta non approfitteranno dell’opportunità che viene loro offerta. Il mio è la testimonianza del rifiuto di questa deriva da Far West che i nuovi governanti stanno costruendo»