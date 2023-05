Salerno, il Da Procida apre i laboratori per gli esterni. Capozzolo: così si smaltiscono le liste d'attesa

Dal 16 maggio sarà aperto agli utenti esterni il laboratorio presso il Presidio Ospedaliero Da Procida. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì. Lo annuncia in una nota stampa la Cgil Funzione pubblica che «ringrazia il direttore generale D'Amato e al direttore medico di Presidio Longanella per aver ascoltato le sollecitazioni della CGIL e delle associazioni che hanno più volte chiesto l'attivazione di questo importante servizio per i cittadini».

«L'obiettivo é smaltire più rapidamente le liste d'attesa e garantire ai cittadini salernitani un'assistenza di qualità e di prossimità sul territorio. Il dialogo tra sindacato e Azienda può creare utili convergenze e miglioramenti al sistema sanitario. L'interesse comune é continuare il percorso di rivendicazione e dialogo, unici strumenti per portare avanti la voce di quanti ogni giorno chiedono di essere curati così come previsto dalla nostra carta costituzionale»dichiara Antonio Capezzuto Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL Salerno.