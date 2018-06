Domenica 3 Giugno 2018, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 11:26

Una persona in bici è morta in un incidente stradale verificatosi nel comune di Capaccio sulla statale 18 Tirrena Inferiore. In zona - secondo quanto riferisce l'Anas - il traffico è rallentato. Per cause ancora in corso di accertamento, l'incidente ha coinvolto un veicolo e un ciclista che è morto. Sul posto sono presenti personale Anas, le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.