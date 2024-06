Per poter installare videogiochi e slot nei bar a San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Poggiomarino, era necessario pagare la tangente a Rosario Giugliano. Siamo tra il 2019 e il 2021 e con l’ordinanza bis della Dda di Salerno eseguita contro il gruppo criminale Fezza-De Vivo di Pagani, federato con quello del 63enne, ex sicario della Nuova Famiglia e oggi collaboratore di giustizia, viene fuori un’estorsione consumata proprio da “O’ minorenn”, insieme ad altri due uomini di Poggiomarino, ora in carcere, Diego Pagano e Salvatore Tommaso Iervolino.

APPROFONDIMENTI Salerno, blitz anti camorra nell'agro nocerino Salerno, dopo il blitz nell'agro nocerino Spaccio di droga ed estorsione nell'Agro Nocerino

Al gestore di una società che noleggiava video slot per i bar del territorio, fu ordinato di pagare dai 4 ai 5mila euro al mese. È il prezzo che l’uomo verserà per stare tranquillo, come spiegherà agli inquirenti. Convocato da Giugliano, l’imprenditore spiega di “non avere avuto alcuna scelta”, altrimenti non avrebbe più lavorato.

Tra il 2018 e il 2019, infatti, avrebbe versato 6000 euro al boss, a seconda del numero dei bar che serviva con le sue apparecchiature. Sia Iervolino che Pagano, inoltre, avrebbero concorso nel reato: il primo come tramite tra Giugliano e la vittima, mentre il secondo come colui che raccoglieva il denaro.

L’episodio è stato chiarito dallo stesso Giugliano, nella sua collaborazione con il pm Antimafia, Elena Guarino. C’è poi una seconda estorsione, questa volta consumata a danno del titolare di una società di onoranze funebri di Poggiomarino. La somma che la vittima pagherà si aggirava sui 70mila euro all’anno. Ne rispondono sia Giugliano che Raffaele Carrillo, altro collaboratore di giustizia. L’imprenditore fu convocato a Pagani e - secondo il modus operandi classico di Giugliano - fu costretto a pagare una tangente. La vittima ha dichiarato di essere stato vittima delle pretese di Giugliano dal 2014, ad eccezione del periodo pandemico, quando il 63enne era detenuto. I soldi venivano consegnati in una busta, nella città di Pagani, all’interno di un capannone o nei pressi del cimitero o del mercato ortofrutticolo.

L’inchiesta ha inoltre svelato anche un retroscena dietro il tentato omicidio di Carmine Amoruso, ex pentito originario di Pompei, che il 13 aprile 2021 riuscì a salvarsi da un agguato di fuoco, commesso da Rosario Giugliano e Nicola Francese (i due sono stati già condannati). Quel giorno Amoruso era in auto insieme ad altre due persone. Dopo essere sfuggito al raid - i sicari spararono 14 volte contro la sua auto - la vittima riuscì a fuggire rapinando a sua volta un automobilista del suo veicolo. Prima lo afferrò al braccio sinistro, per poi tirarlo fuori dall’abitacolo e scaraventarlo in strada. Salito a bordo di una Fiat Doblò, guadagnò la fuga pur restando ferito da un proiettile.

La vittima ebbe la sfortuna di fermarsi in strada, in via Papa Giovanni XXIII, per rispondere ad una telefonata. Fu allora che l’uomo fu aggredito e cacciato con violenza dall’auto. Come dimostrato da due sentenze di condanna, Carmine Amoruso mirava a riaffermare la propria presenza criminale sul territorio, tra Poggiomarino e l’Agro. Un proposito che Rosario Giugliano - suo antagonista - aveva invece deciso di punire, organizzando quell’agguato che poi fallì.

Amoruso, insieme ad altri, risponde anche del possesso di diverse armi, quali pistole, fucili e proiettili. Materiale nascosto in un casolare, di proprietà di un parente di Amoruso, che in quel periodo - secondo il pm - occupava un appartamento per sottrarsi alle pretese di Giugliano.