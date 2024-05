Alberico Gambino è «impresentabile» per la Commissione parlamentare Antimafia. A meno di 15 giorni dalle elezioni europee, arriva come un fulmine a ciel sereno l’annuncio della presidente della Commissione Chiara Colosimo. Elemento di spicco di Fratelli d’Italia in Campania e capostaff del sottosegretario agli esteri Edmondo Cirielli, l’ex consigliere regionale ed ex sindaco di Pagani Gambino fa parte della ristretta cerchia di candidati all’Europarlamento - sette in tutto - che non sarebbero presentabili, perché in conflitto con il codice di autoregolamentazione.

A rendere Gambino «impresentabile» è l’ordinanza del 1 ottobre 2019 con cui il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò decaduto l’allora sindaco di Pagani, eletto solo pochi mesi prima per la sua terza volta, essendo divenuta definitiva la sentenza di incandidabilità. La “colpa” di Gambino è quella di essere l’amministratore che ha causato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Pagani, nel marzo del 2012. Uno scioglimento contro cui nessun amministratore paganese dell’epoca ha mai fatto ricorso. Nel dettaglio, il comma 11 dell’articolo 143 del Tuel precisa che «gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo».

Sull’incandidabilità di Gambino si è già discusso nelle scorse settimane, quando sono apparsi i primi manifesti per la sua candidatura nella circoscrizione Meridionale per il Parlamento europeo. «Purtroppo è una situazione assurda. Dopo 15 anni di processi, dopo essere stato assolto in tutti i gradi di giudizio perché il fatto non sussiste, arriva una procedura civile che dice che sono impresentabile. Dopo il danno subito c’è anche questa beffa», afferma Gambino quando viene diffusa la nota della Commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo, sua collega di partito. «Il 4 dicembre scorso ho ricevuto sentenza di assoluzione per le accuse piombatemi addosso nel 2011 – tiene a precisare Gambino – Sono sereno, vado avanti per la mia strada e porterò a compimento la mia campagna elettorale per l’Europa». Gambino, però, non dimentica i motivi per cui è stato definito impresentabile e quindi rilancia. «Voglio vedere con i miei avvocati se c’è la possibilità di togliere l’onta dello scioglimento per infiltrazioni camorristiche al Consiglio comunale paganese. Se così non fosse, lavoreremo affinché venga cambiata la legge. So che il vice ministro Cirielli e il senatore Iannone sono già al lavoro su questo».

Nel frattempo non sono mancati gli attestati di stima e di solidarietà nei confronti del candidato FdI alle europee. «È chiaro che Gambino è nella lista degli impresentabili solo per un fatto documentale legato allo scioglimento del Comune di Pagani. Il codice di autoregolamentazione dell’antimafia andrebbe modificato e me ne sono fatto già promotore. Risulta infatti assurdo che una persona assolta in Cassazione per i fatti contestati e che hanno generato un ingiusto calvario giudiziario e anche lo scioglimento del Comune amministrato si trovi anche definito “impresentabile”. Questo aggiunge ingiustizia all’ingiustizia già patita. I fatti giudiziari nel loro epilogo dicono che Gambino è persona perbene e ha subito una persecuzione», sottolinea il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania e segretario dell’Ufficio di Presidenza della Commissione Antimafia.

«Non può risultare ancora incandidabile una persona assolta perché il fatto non sussiste. Sono vicino ad Alberico Gambino ed è a lui che esprimo la mia solidarietà», aggiunge Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera e membro della commissione Antimafia, dopo le verifiche della commissione antimafia.