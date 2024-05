Nella mattinata odierna si è svolta una riunione, coordinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, con la partecipazione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto e in videoconferenza con tutte le Prefetture d’Italia in occasione dell’insediamento delle Cabine di Coordinamento del PNRR istituite presso ogni prefettura.

APPROFONDIMENTI Salerno, tutto pronto per il raduno degli ex studenti del Severi: il costo del biglietto andrà in beneficenza Salerno, allarme sicurezza al Carmine: caccia ai fondi per le telecamere Salerno, patto tra istituzioni e commercianti contro la devianza giovanile

Alla riunione ha partecipato anche il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, con gli altri componenti della Cabina di Coordinamento costituita anche presso questa Prefettura.

I lavori della Cabina proseguiranno con l’obiettivo di migliorare il monitoraggio degli interventi del PNRR su base territoriale, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel territorio provinciale, migliorare l’attività di supporto in favore degli enti territoriali e garantire il raccordo con la Struttura di Missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.