Viaggi di Pasqua in sicurezza, i consigli di Aci Salerno

«L’auto alla prima prova di un viaggio o quella moto che non si prende dall’estate scorsa: cosa fare?» C’è tanta voglia di vacanza in occasione di questa Pasqua. Che sia di alcuni giorni o solo limitata alla gita fuori porta di Pasquetta, l’Automobile Club Salerno ti offre sette consigli, semplici ma utili per viaggiare in sicurezza.

Settimana Santa, gli appuntamenti a Salerno fino a Pasqua

Controllare gli pneumatici prima di partire: la profondità del battistrada non deve essere inferiore a 1,6 millimetri, non devono esserci danneggiamenti o consumi irregolari. Controllare le pastiglie dei freni e gli ammortizzatori: garantiscono sicurezza ed efficienza nella tenuta di strada o nella frenata. Controllare i livelli dei liquidi: acqua di raffreddamento e antigelo, liquido dei freni e olio motore. Controllare la batteria, tubazioni ed altro: spesso non si tiene conto di questo controllo, nonostante sia uno dei casi più frequenti di panne dei veicoli. Controllare le spazzole tergicristalli, pulendole con lo stesso liquido lavavetri e con un panno, o sostituirle, per avere una perfetta visione. Controllare il funzionamento delle luci: anabbaglianti, abbaglianti, di posizione, fendinebbia, retromarcia e indicatori di direzione.