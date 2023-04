Settimana Santa, gli appuntamenti a Salerno fino a Pasqua

«L’augurio per questa Settimana Santa e la prossima festa di Pasqua è di poter attingere dalla memoria di questi eventi una rinnovata fiducia e speranza verso la vita nostra e del mondo. Gesù ha attraversato per noi l’oscurità della sofferenza e della morte, mostrandoci fino a che profondità arrivi l’amore di Dio per noi peccatori e, con la sua risurrezione, ci ha assicurato che l’ultima parola sulla storia di ciascuno e di tutti è misericordia. A noi spetta l’umiltà di accoglierla». Queste le parole dell’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, in occasione della Settimana Santa.

Salerno, Bellandi benedice la Sindone: «Icona potente della Passione di Gesù»

L’arcivescovo in cattedrale celebrerà la Messa crismale, Mercoledì Santo, alle ore 18. L'olio che sarà benedetto è offerto dalle parrocchie dell'Unità pastorale di Campagna centro storico. Ad esso si aggiunge quello consegnato al presule dal questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, proveniente da Capaci e prodotto dall'associazione «Quarto Savona 15». A seguire, Giovedì Santo, la Cena del Signore, alle ore 19, in cattedrale, celebrata da monsignor Bellandi che Venerdì Santo, sempre alle 19 presso il Duomo, presiederà la celebrazione della Passione del Signore. Sabato Santo, alle ore 22:30, la Veglia Pasquale nella Notte Santa. E infine, nella domenica di Pasqua, monsignor Bellandi celebrerà la Santa Messa della Risurrezione del Signore, alle ore 10, in cattedrale.