Salerno, un uomo armato di machete ferisce un 55enne davanti a un bar di Pastena

Attimi di paura, nella tarda serata di ieri, in zona orientale a Salerno. Un uomo armato di machete avrebbe ferito un altro uomo di circa 55 anni che era davanti ad un bar a Pastena, poco dopo le 21.30. Il malcapitato sarebbe stato ferito al gomito e ad una gamba dall’aggressore. Trasportato subito al pronto soccorso del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dagli uomini dell’Humanitas e del Saut Misericordia accorsi sul posto, l'uomo ha riportato lievi ferite e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri che, stando a quanto trapela, avrebbero già individuato l’aggressore. Ancora ignoti i motivi del folle gesto e cosa abbia scaturito tale violenza.

Dopo l’episodio, nel quartiere est di Salerno, è partito anche il tam-tam social. Molti avrebbero mostrato paura per quanto accaduto e dato l’allarme tramite facebook chiedendo a cittadini e vicini di prestare attenzione. C’è chi, già in mattinata, ha nuovamente chiesto a gran voce alle istituzioni di intervenire. Troppi gli episodi di violenza che hanno destato preoccupazione e in città nessuno si sente più al sicuro.