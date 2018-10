CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Ottobre 2018, 12:00

Porta il computer a riparare ed ora rischia un processo per detenzione di materiale pornografico. Nei confronti di un ventenne salernitano che «collezionava» sul pc immagini pedopornografiche, è stato infatti chiesto il rinvio a giudizio dopo che la polizia postale ha ritrovato sul computer di A.F. 600 foto, 20 video e 20 disegni Manga. Tutti ritraenti ragazzini minorenni e di sesso maschile. L'inchiesta giudiziaria è nata proprio quando il giovane ha portato il computer in riparazione e al tecnico ha chiesto espressamente di non aprire alcuni file e cartelle. Anzi augurandosi di non perdere alcuni contenuti. Augurio che il giovane espresse al tecnico pregandolo di fare il possibile per evitare la cancellazione di alcuni specifici documenti. Circostanza che insospettì il tecnico che, una volta accortosi di qualcosa di strano, parlò della vicenda con un cliente poliziotto.