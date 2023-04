Salerno, festa della Liberazione: il programma delle manifestazioni e l'inaugurazione della piazza

Martedì 25 aprile 2023 si svolgerà la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno in occasione del 78esimo anniversario della “Liberazione”. Dopo la Santa Messa allle 9 prresso la Chiesa del Sacro Cuore in suffragio ai caduti officiata da padre Raffaele Bufano e don Giuseppe Greco, cappellano provinciale della Polizia di Stato - lettura della “Preghiera del Partigiano”. Subito dopo, intorno alle 9.40 in piazza Vittorio Veneto, onore ai caduti e deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti e alla lapide del Partigiano Tenente Ugo Stanzione con la lettura della “Preghiera della Patria”. Quindi i saluti del prefetto Francesco Russo e i messaggi della divers eassociaizoni. Alle 10,15 al Monumento del Marinaio alzabandiera e deposizione della corona d’alloro dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, con la lettura della “Preghiera del Marinaio”. Alle 10,40 Piazza XXV Aprile, inaugurazione della Piazza e svelamento della targa toponomastica



intervento del sindaco e del Presidente dell’ANPI di Salerno. Alle 11,15 Palazzo della Provincia deposizione di una corona d’alloro da parte delle Autorità e delle Associazioni Partigiane ai piedi della lapide che ricorda le Medaglie d’Oro della Resistenza. La cerimonia sarà allietata dalla presenza dell’Associazione Musicale Complesso Strumentale “Lorenzo Rinaldi” - Città di Giffoni Valle Piana, diretta dal maestro Francesco Guida. Parteciperanno gli studenti degli Istituti Comprensivi “Gennaro Barra e Vicinanza” di Salerno.