Sedie nel “salotto buono” della città, davanti al lungomare tra degrado e abbandono. In attesa che venga restituita la giusta dignità a piazza Cavour dove insiste ancora il cantiere dei box mai realizzati - finito negli ultimi mesi nelle aule di tribunale - l’area sembra essere stata presa come casa di fortuna e riparo da alcuni senza fissa dimora. Ma non solo. Sulla fotografia che viene mostrata ai turisti si possono distinguere residui di cantiere (alcuni pericolosi), rifiuti di ogni tipo, i famosi binari Rfi depositati e ammassati davanti ad uno scenario fatto da sedie che compongono un “salottino” probabilmente utilizzate proprio dai senzatetto che all’interno dei container della ditta che si occupava dei lavori, hanno trovato un luogo dove poter andare a dormire. A segnalarlo sono i cittadini ma anche e soprattutto il gruppo social “Figli delle Chiancarelle” tra foto e video: «Salerno sempre più turistica, nuovo villaggio sul lungomare con sala da pranzo all'aperto vista mare - commentano - fa specie il silenzio dell'opposizione di questa città che sembra vivere altrove». Il cantiere è facilmente accessibile, con le transenne divelte e pericolose, così come è pericoloso il passaggio pedonale che - turisticamente parlando - non regala una bella cartolina di Salerno, così come i rifiuti, l’erba alta e la poca cura dello stato dei luoghi che continuano ad essere (poco) recintati. Ma c’è da pazientare e attendere per provare a ripristinare e a dare decoro a quell’area che l’ente di via Roma ha scelto di “restituire ai cittadini”. Tempi della giustizia permettendo (che ha nominato un Ctu) che dovrebbe - nei prossimi giorni - fornire una descrizione sullo stato dei luoghi, così come ribadito dall’assessore ai lavori pubblici, Dario Loffredo: «Siamo i primi a voler dare nuovamente dignità al luogo, attendiamo i tempi della magistratura, i processi si fanno nelle aule di tribunale ma vogliamo restituire la zona ai salernitani, come impegno preso. Siamo a lavoro anche per migliorare le condizioni dell’area in tempi stretti, così come sono state riaperte le traverse laterali e ripristinata la viabilità». Piazza Cavour rimane, dunque, al centro e non solo per ubicazione. La zona antistante il palazzo della Provincia è finita da tempo sotto la lente di ingrandimento dei cittadini, dell’amministrazione comunale e della magistratura. E tra proteste, ostacoli, opere rimaste soltanto sulla carta, una pandemia e i contenziosi adesso sembra aggiungersi un ulteriore nodo, quello delle condizioni e dell’incuria, conseguenze di un tempo che sembra essersi fermato. L’amministrazione comunale guidata da Vincenzo Napoli segue molto attentamente le vicende giudiziarie con tutti gli uffici di palazzo di città impegnati dalla questione, da quello all’urbanistica a quello alla mobilità (con la riapertura e il ripristino delle due traverse laterali nelle scorse settimane), fino al settore avvocatura. Proprio quest’ultimo tra carte, ricorsi e udienze continua ad andare avanti verso l’obiettivo: restituire la piazza dopo lo stop ai lavori per la realizzazione dei box ad opera della Parking Cavour Salerno e la conseguente risoluzione della concessione dell’area con quest’ultima. Dopo il ricorso al Tar della Pcs contro la decisione di palazzo di città di “riprendersi” il suolo pubblico dove erano stati effettuati soltanto i lavori di sottoservizi, il tribunale amministrativo ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto e ha passato la palla al tribunale ordinario pur dando “ragione” all’ente comunale rientrato in possesso dell’isola di fronte la Provincia, almeno per ripristinare la viabilità da anni interdetta.

APPROFONDIMENTI Salerno: Verde pubblico, Natella risponde alle contestazioni ad Isam

Intanto, durante questo mese potrebbero esserci spiragli di luce per quanto riguarda l’area sul lungomare, su cui la ditta non ha mai operato. Poi potrebbero esserci novità dal punto di vista “economico”: sulle casse dell’ente pende un decreto ingiuntivo dopo la richiesta di risarcimento proprio della Pcs di oltre 3 milioni di euro alla quale il Comune si è opposto richiedendo invece un risarcimento a sua volta pari a 4 milioni di euro.