Salerno, torrente Fusandola: di comitati ambientalisti nuova diffida al Comune

Non si placano le polemiche legate alla risposta del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin al Comune di Salerno, all’interrogazione del deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli relativamente al ripristino dello stato dei luoghi in piazza della Libertà relativamente alla deviazione del torrente Fusandola.

Oreste Agosto, avvocato del comitato No Crescent, a titolo di «cittadino salernitano» ha presentato al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, alla giunta, ai consiglieri comunali e ai dirigenti dei settori competenti, una diffida con la quale si chiede non soltanto di mettere in atto quanto disposto dal gip del tribunale di Salerno sul ripristino dello stato dei luoghi ma anche a pubblicare sul sito comunale nell’apposita sezione l’integrale proprio la sentenza del gip, emessa il 15.4.2021, nonché i provvedimenti ministeriali di intimazione all’esecuzione della sentenza e in ogni caso a pubblicare i seguenti dati ambientali emergenti da detta sentenza, in particolare: deviazione abusiva ed illecita del torrente Fusandola nell’area di Santa Teresa; mancanza del titolo abilitativo valido ed efficace; mancanza dei pareri e autorizzazioni per il proseguimento dei lavori di deviazione; invasione di terreni ed edifici nonchè deviazione di acque e modificazione dei luoghi sine titulo; parere favorevole dell’autorità di bacino in destra Sele reso per una ipotetica versione mai approvata del progetto definitivo; parere favorevole dell’agenzia del demanio rilasciato su ipotetica versione mai approvata del progetto definitivo; concessioni demaniali marittime emanate sul presupposto erroneo di sussistenza di una serie di atti di assenso. A tti che, a suo dire, dimostrerebbero la realizzazione non autorizzata della mezzaluna di Bofill.