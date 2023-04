Salerno, vandali a Piazza della Libertà: il Comune interviene per riparare i danni

Il Comune di Salerno sta già provvedendo all'intervento necessario per rimediare all'atto vandalico perpetrato nel sottopiazza della Libertà. Sono stati verificati danni alla pavimentazione e alla balaustra proprio nell'area dove a breve apriranno alcune attività del tempo libero e della ristorazione.

«Questo programma di apertura - si legge in una nota del Comune - va avanti nonostante un atto vandalico che non saboterà di certo il boom turistico che sta conoscendo Salerno in queste giornate di primavera. Con l'apertura dei locali si completerà il grande programma di riqualificazione urbanistica, ambientale ed economica dell'area nonostante le campagne d'odio e disinformazione».