Gli anni bui della pandemia sono un lontano ricordo. E l’ossigeno per Palazzo di Città arriva soprattutto dai servizi e dalle attrazioni a turisti che arrivano da ogni parte d’Italia. È la fotografia scattata dalla ragioneria dello Stato tramite il sistema Siope che analizza i flussi finanziari degli enti locali. Nei primi sette mesi del 2023 arrivano segnali positivi per le casse comunali: decisa l’accelerata agli ingressi nei teatri, musei, favorendo spettacoli di richiamo con l’incasso di 320.931,81 euro rispetto ai 204.130,33 euro incassati nello stesso periodo del 2022. In questi mesi, però, è l’aumento dei flussi di visitatori a dare al Comune un grosso segnale di speranza e di rilancio della propria immagine turistica: Salerno è tornata finalmente meta di comitive di stranieri e connazionali con un deciso aumento degli incassi della tassa di soggiorno che ammonta a 581.092,58 euro nei primi sette mesi del 2023 rispetto ai 410.375,33 euro dello stesso periodo del 2022. Bene anche i proventi da mercati e fiere turistiche e commerciali che fanno entrare nelle casse comunali ben 482.962,41 euro. Certo, Salerno ha il suo bel da fare per migliorare in accoglienza e decoro urbano, a cominciare dal potenziamento della pulizia nei vicoli del centro storico e dalla manutenzione del verde pubblico.

I COMMENTI

«Ad oggi le vie del mare con Travelmar ed Alicost già hanno portato da Salerno ad Amalfi e Positano 700 mila turisti – dichiara Alessandro Ferrara, assessore al turismo - Le strutture alberghiere ed extra alberghieri hanno un incoming del 70/80%. Con questi numeri la tassa di soggiorno ha triplicato gli incassi rispetto al 2022. Fare turismo significa portare economia e lavoro: ci dobbiamo credere e dobbiamo tutti insieme fare un lavoro portando alla nostra città tanto valore aggiunto. Siamo meta di un turismo internazionale con tanti spagnoli, americani e argentini che hanno messo piede a Salerno: rispetto al 2022, si è passati da una percentuale del 25% di presenze a una percentuale del 38%. Questo dimostra – chiude Ferrara - che il lavoro svolto attraverso le varie fiere sta producendo degli ottimi risultati».

APPROFONDIMENTI Eboli, quattro sanitari indagati per la morte di Scotillo: «Verifiche sui soccorsi» Bagnino picchiato a Camerota, parla lo zio: «Pronti a denunciare, il colpevole va punito» Tenta di rubare un'auto a Salerno: ladro finisce in manette



LE ALTRE ENTRATE

Oltre alla tassa di soggiorno, ci sono altre fonti di ossigeno per le casse dell’ente. Anche i proventi dagli asili nido contribuiscono a dare respiro: ammonta a 461.096,79 euro l’incasso per la fruizione del servizio di asilo per bambini, sebbene in calo rispetto ai proventi del 2022 quando furono incassati 682.300,31 euro. Ok anche i proventi derivanti dall’uso-gestione di impianti sportivi: i proventi registrati da gennaio ad oggi ammontano a 171.205,60 euro mentre gli incassi di un anno fa erano 95.245,86 euro relativamente allo stesso periodo. Non solo introiti da servizi offerti. La voce grossa per le casse di Palazzo di Città è legata anche al pagamento della “Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell’attività ordinaria di gestione”, come certifica il Siope: i salernitani hanno pagato fino ad oggi 4.691.744,36 euro. Arrancano le entrate comunale per i servizi mensa erogati che portano nelle casse del Comune 482.380,68 euro rispetto ai 767.569,99 euro del 2022. Proprio le mense sono finite al centro della polemica negli ultimi mesi con 819 famiglie di alunni del capoluogo che hanno sottoscritto una petizione per chiedere all’amministrazione il ripristino delle vecchie tariffe: nei mesi sono scattati anche ricorsi al tribunale amministrativo e proteste che hanno portato al rifiuto del pasto comunale a vantaggio di quello domestico. Male invece i pagamenti dei parcheggi e delle aree custodite: si passa dai 977.820 euro incassati nel 2022 ai soli 3.200 euro degli ultimi sette mesi del 2023: un provento molto magro da parcheggi custoditi e parchimetri che, secondo il Siope (il sistema che analizza i flussi finanziari degli enti locali) trova un precedente negativo solo nel 2021, in piena pandemia, quando furono incassati appena 1.200 euro imputabili alle limitazioni alla circolazione causa Covid.