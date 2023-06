Salerno, pizzo in nome del clan: cadono le accuse, solo 4 mesi per D'Elia e Viviani

Solo quattro mesi di reclusione ciascuno, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condanna emessa per Matteo Memoli, Vincenzo D’Elia ed Emilio Viviani. I giudici della prima sezione penale (presidente Diograzia, a latere Centola e Bosone) del Tribunale di Salerno non hanno accolto le pesanti richieste che erano state formulate dal pm per estorsione aggravata dal metodo mafioso (ad aprile scorso): 10 anni per Viviani (difeso dagli avvocati Felice Lentini e Carlo Di Ruocco); 9 per Memoli e poco meno per D’Elia (difeso dall’avvocato Rodolfo Viserta) e per il quale l’attuale pena detentiva inflitta è stata convertita con la multa di 3600 euro.

Evidentemente i giudici non hanno creduto, fino in fondo, alla parte offesa: il titolare di un noto locale a Pellezzano a cui, secondo le accuse, era stato richiesto il “pizzo” in nome del clan Viviani. Secondo la prospettazione accusatoria, il salernitano Viviani e il cavese D’Elia - su istigazione dell’imprenditore vietrese Memoli - misero a segno una serie di intimidazioni all’ex socio in affari di quest’ultimo (un’attività di ristorazione avviata nel 2017 a Pellezzano).

La vicenda nasce quando Memoli (difeso dall’avvocato Manuela Memoli) decide di finanziare l’attività della parte offesa investendo più di 30mila euro mentre il socio lavoratore si sarebbe occupato della gestione del locale (garantendosi lo stipendio), rinunciando agli utili fino a coprire la quota investita dal Memoli. Dopo un anno il socio finanziatore decide di cedere la sua quota e a comprarla è il socio lavoratore sottoscrivendo una serie di cambiali, ma gli affari iniziano a non andare bene e i pagamenti si accumulano fino a quando Memoli si stanca facendo entrare in gioco gli altri due imputati. Queste le accuse che sono cadute, anche se si dovrà attendere le motivazioni del verdetto per comprendere il ragionamento dei giudici.