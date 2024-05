Arresti domiciliari confermati anche dalla Cassazione. Il provvedimento all’imprenditore di Nantana.doc spa, Giovanni Attanasio, è stato notificato nella mattinata di ieri dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria che hanno svolto, su delega della procura di Salerno, le indagini sulle sue attività. Il provvedimento della Suprema Corte conferma e rende esecutico quello del tribunale del Riesame che lo scorso febbraio aveva accolto l’appello della procura, diretta dal procuratore capo Giuseppe Borrelli, che aveva chiesto appunto la misura cautelare personale. In quella sede sempre il Riesame dispose il sequestro per equivalente di 43 milioni di euro riformando il parziale rigetto delle richieste della procura fatto dal gip.

L'attività di Attanasio finita sotto la lente di ingrandimento della guardia di finanza riguarda principalmente attività nei servizi di pulizia, facchinaggio, logistica che sarebbero stati realizzati attraverso una serie di cooperative da cui avrebbe ricevuto, dal 2013 al 2019, fatture per operazioni inesistenti per 175 milioni in barba agli obblighi fiscali mai adempiuti e riferiti a rapporto commerciali con clienti terzi.

A dicembre il gip del tribunale di Salerno aveva parzialmente accolto le richieste della procura riconoscendo a carico di Attanasio reati tributari per 34 milioni de euro. Reati relativi a infedeli dichiarazioni sulle imposte sui redditi e Iva, omessa dichiarazione, omesso versamento delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto delle cooperative. Il Riesame invece accolse l’intero impianto accusatorio mosso dalla procura. Il modus operandi: le società cooperative assumevano direttamente l'incarico del committente, utilizzando forza lavoro della Nantana.Doc spa consentendo a quest’ultima di avvantaggiarsi dell’interposizione di soggetti che cessavano poi la loro attività senza assolvere agli obblighi fiscali.

Oppure la società appaltatrice avrebbe poi su appaltato alle cooperative la forza lavoro alle sue dipendente facendo risultare cartolarmente una prestazione di servizi soggetta ad Iva fornita da subappaltatore, la forza lavoro, dunque era sempre della Nantana,Doc che restava occultata da un punto di vista fiscale. In questo modo, in pratica, si otteneva un indebito risparmio fiscale, un vantaggio concorrenziale sul mercato, permettendo di applicare prezzi inferiori a quelli praticati da imprese che operavano nello stesso settore. Gli indagati, nell’operazione di dicembre, erano 24 e nove le coop riconducibili ad Attanasio.