Salerno, in arrivo una nave con 21 migranti: a bordo anche tre minori e due donne

Salerno torna ad essere porto di accoglienza. Nel pomeriggio, intorno alle 14.30, è previsto l'attracco al molo 22 del porto commerciale di una nave mercantile, con a bordo 21 migranti.

Si tratta di cittadini provenienti dai paesi dell'Africa sub sahariana che sono stati tratti in salvo in mare. Di questi tre sono minori accompagnati e due donne.

In mattinata si è tenuto un vertice in Prefettura a Salerno per mettere in moto la macchina dell'accoglienza.