Salerno, alle Poste una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente

Poste Italiane mette a disposizione una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente. Il servizio è già disponibile in 24 uffici postali del Salernitano: 5 nel capoluogo, 2 a Battipaglia e altri 17 distribuiti in maniera uniforme sul territorio provinciale.

L’operazione è prenotabile all’ingresso degli uffici tramite il totem per la gestione delle attese premendo il tasto «Bollettini» o, in alternativa, da remoto collegandosi tramite computer al sito www.poste.it, e da tablet e smartphone dalle app Ufficio Postale, BancoPosta e PostePay. Il sistema di prenotazione dall’app Ufficio Postale è semplice e veloce, consente di prenotare l’appuntamento selezionando tra le date e le fasce orarie disponibili quella di propria preferenza oppure di scegliere se recarsi immediatamente in ufficio postale. Tale scelta è facilitata anche dalla rilevazione del numero di clienti in attesa, disponibile sull’app in tempo reale.

«È un’ottima notizia - sottolinea Anna, impiegata all’università di Fisciano e residente con la sua famiglia a Salerno -.

Di solito preferisco andare in ufficio postale al mattino presto, prima di recarmi al lavoro, e spesso solo per pagare bollettini di conto corrente. Non dover attendere che vengano evase operazioni più lunghe rende tutto più facile».