Praiano celebra i cent'anni di Canzona appassiunata

La Fondazione Bideri celebra i 100 anni di Canzona appassiunata: da giovedì 29 settembre 2022 saranno disponibili online due nuove versioni del capolavoro di Ea Mario interpretate da Filly Lupo e da Ernesto Nobili.

Le rielaborazioni rappresentano l’anteprima musicale della mostra «Napoli città canora: Pier Paolo Pasolini e la canzone napoletana», in programma a Praiano (Sa) nella terza decade di ottobre. Filly Lupo ed Ernesto Nobili hanno proiettato Canzona appassiunata in ambiti musicali contemporanei, valorizzandone quell’umore crepuscolare che portò Pasolini a definire la poetica di Ea Mario «squadrata da uno scetticismo in cui Napoli ritrova una vita poco sensuale, o di una sensualità scarnita, di un pessimismo vecchio quanto la sua allegria». Fedele alla sua cifra stilistica, Filly Lupo ha riletto Canzona appassiunata conferendole l’andamento tipico di un tango. Un’interpretazione vocale che coniuga misura e pathos e le soluzioni strumentali del bandoneonista argentino Basilio Fernandez danno una inedita declinazione alla melodia struggente che caratterizza la canzone. Vestendo i panni di produttore e chitarrista solista, Ernesto Nobili ha firmato una versione strumentale del brano scegliendo per la sua Danelectro sonorità che rimandano ai western anni ’60: il risultato è un arrangiamento dall’originale sapore retrò-cinematografico.

«Proseguiamo il nostro lavoro di valorizzazione della canzone classica napoletana, puntando ancora una volta sulla sua rielaborazione in chiave moderna” ha dichiarato Ferdinando Bideri, presidente della Fondazione Bideri “Riteniamo che la ricerca di nuove forme espressive sia la strada giusta per riproporre i grandi classici, evitando sterili nostalgismi». Ea Mario compose Canzona appassiunata in occasione della Piedigrotta 1922, riprendendo alcuni versi anonimi presenti nella raccolta Canti popolari di Luigi Molinaro Del Chiaro: «Albero piccerillo te chiantaie / io t’adacquale cui li mieie sudore:/ venne lu vient' e te tuculiaie./la meglia cimma me cagnaie culore». Sul finire dell’anno fu lui stesso a presentarla dal vivo anche a New York, dove fu accolta con entusiasmo in un affollato concerto per emigrati.

La bellezza di Canzona appassiunata non lasciò indifferente Gennaro Pasquariello, che ne fece un suo cavallo di battaglia, decretandone il definitivo successo e cogliendo l’occasione per superare una vecchia acredine nei confronti di Ea Mario. Le versioni di Canzona appassiunata di Filly Lupo ed Ernesto Nobili saranno disponibili sulle principali piattaforme di streaming musicale. L’iniziativa rientra nell’ambito della mostra «Napoli città canora: Pier Paolo Pasolini e la canzone napoletana», progetto finanziato dalla Regione Campania con la L.R. n. 7/2003, contributi per la promozione culturale anno 2022 e patrocinato dal Comune di Napoli e dal Comune di Praiano.