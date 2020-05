LEGGI ANCHE

In scooter con eroina e cocaina tenta di sottrarsi al controllo degli agenti della Polizia di Stato, ma viene bloccato e arrestato.L'uomo è stato sottoposto a controllo dagli agenti della sezione Volanti tra via Gramsci e via Petrone, ma a cercato di sottrarsi e di disfarsi di un involucro, non riuscendo nel suo intento per la prontezza degli operatori di Polizia che sono riusciti a bloccarlo.el corso della perquisizione gli agenti hanno trovato 49 piccoli involucri in cellophane contenenti cocaina ed eroina. I poliziotti hanno inoltre recuperato una somma di denaro, ritenuta provento dello spaccio dello stupefacente. Dopo le formalità di rito, il 44enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.