Il Premio Contursi Terme si rinnova e premia l'impegno sociale

Piazza Garibaldi si trasforma in un autentico salotto per la serata di gala della ventiseiesima edizione del Premio Contursi Terme. Otto sono i premi assegnati quest'anno, otto le esperienze di impegno e di eccellenza che la città delle terme avrà l'onore di ospitare sul palco del premio. La giornalista Sky, Tonia Cartolano presenterà lo spettacolo e le premiazioni. Dalle ore 21 lo start per la consegna delle statuette d’argento, simbolo del premio. A riceverle saranno personalità del mondo del giornalismo, della cultura, dell’ambiente, del teatro, dell’enogastronomia, ma anche chi, col proprio impegno sociale si batte per un mondo più giusto ed equo.

Questi i premiati: il conduttore televisivo Domenico Iannacone, il sindacalista impegnato in favore dell’integrazione, Aboubakar Soumahoro, la compagnia Tappeto Volante, la chef stellata Rosanna Marziale, lo scrittore Antonio Fusco, il conduttore di report Sigfrido Ranucci, il regista Mario Martone e infine premio alla memoria di Franco Ortolani.

Sul palco ci saranno il rapper Anastasio, il pianista Bruno Bavota e Rosalia Porcaro.

L’edizione 2022 è un viaggio alla scoperta della storia del Sele Tanagro, della sua cultura, dell'immenso patrimonio di bellezze che il territorio custodisce. “La Valle del Benessere: 5 comuni per 5 esperienze” unisce i comuni di Contursi Terme, Castelnuovo di Conza, Ricigliano, San Gregorio Magno e Santomenna, grazie a questo intervento cofinanziato con i fondi Poc della Campania 2014-2020, della linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”, programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania.

Domani sera, in Piazza Garibaldi, si terrà invece l’atteso concerto di Arisa, e lunedì 8 agosto, Joe Bastianich, ore 21,30.

«Abbiamo unito il meglio del nostro territorio in termini di potenzialità e di opportunità - spiega il sindaco di Contursi Terme, Antonio Briscione – Il premio è orientato ad accompagnare i visitatori in questo viaggio perché possano vivere un’esperienza indimenticabile. Gusto e tipicità, tradizioni e folklore, cultura e benessere, ma anche l’impegno sociale, il mix perfetto per raccontare la nostra Valle del benessere».