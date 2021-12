Salerno, premio IconArt Magazine 2021: mostra collettiva e premiazione degli artisti

Un lavoro collettivo, una sinergia di intenti per dare forma al talento attraverso la premiazione degli artisti che si sono distinti per creatività, originalità e contemporaneità nelle edizioni 2020 e 2021 del Premio IconArt.

L’iniziativa - promossa da Prince Group e giunta alla sua terza edizione - si svolgerà sabato 18 dicembre. Quest’anno il progetto vede una duplice cerimonia di premiazione dal momento che quella prevista per il 2020 è stata precedentemente annullata per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. La manifestazione si terrà alla stazione marittima di Salerno. Farà da corollario all’evento una mostra collettiva che sarà aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 18 e metterà in vetrina le opere degli artisti vincitori della mostra-premio “La Collettiva”.

Alle ore 14.00 il critico e storico d’arte Vittorio Sgarbi interverrà come ospite d’eccezione durante l’evento e visiterà la mostra. Alle ore 15,30 avrà inizio la premiazione dell’edizione 2020 e 2021. Interverranno Armando Principe, fondatore della Prince Group; Rosario Sprovieri, curatore d’arte e funzionario per la promozione e comunicazione del MiC di Roma e la redazione della rivista bimestrale IconArt Magazine, pubblicata da Prince Editor. L’iniziativa sarà presentata da Rita Corrente, Project Manager Prince Group e curatrice del Premio IconArt.

«L’arte ha cambiato pelle a causa del covid, ma non ha smesso di irradiare il suo potere taumaturgico. Confermo, dunque, le convinzioni che ebbi modo di esprimere nel dicembre 2019: il “Premio IconArt” è destinato ad avere lunga durata e farà da volano alla promozione del talento degli artisti emergenti, grazie all’azione comunicativa integrata di web, carta stampata ed esposizione fisica», ha spiegato Armando Principe, fondatore della Prince Group. Principe ha, poi, aggiunto: «La Prince Group ha già in cantiere diversi progetti che rappresenteranno uno straordinario strumento di promozione nei luoghi in cui c’è il cuore pulsante dell’arte».

Il Premio, all’atto d’iscrizione, prevede alcuni servizi, tra cui il racconto di un’opera redatto da Isabella Fortunato (la dottoressa Iff), critico di IconArt Magazine. La recensione è pubblicata nella sezione “Note d’Arte” del sito IconArt Magazine e condivisa dal singolo artista sulla propria pagina Facebook; questo consente all’artista iscritto di concorrere al premio social “Share your Art”. I 10 artisti che hanno ottenuto più like vinceranno un’esposizione in digitale di un’opera durante un evento internazionale organizzato da Prince Group. Alla recensione si abbinano la pubblicazione del profilo degli iscritti sui social e siti web Prince Group; l’inserimento del nominativo all’interno della rivista IconArt Magazine distribuita a collezionisti, gallerie e fiere internazionali; l’inserzione dell’opera nel Catalogo “Premio IconArt 2021”.

Tra tutti i partecipanti solo 20 artisti saranno selezionati per il premio “La Collettiva”, che permette di vincere una mostra collettiva che si tiene in concomitanza della serata di premiazione. Tra questi saranno scelti tre vincitori assoluti ai quali saranno attribuiti, per l’edizione 2021, premi da 5mila, 3mila e 2mila euro in servizi offerti dalla Prince Group; per l’edizione 2020, invece, i primi tre classificati vinceranno dei premi espositivi. Il primo classificato di entrambe le edizioni si aggiudicherà anche la copertina del catalogo riservato alla mostra premio “La Collettiva”. Nell’ambito dei riconoscimenti speciali ci annoverano i premi “Creatività”, “Art Investment”, “Fotografia” e “Atelier D’Artista” che daranno ancora maggiore visibilità agli artisti nel mercato internazionale d’arte contemporanea.