Salerno, il Premio Sele d'Oro ricorda il professore Mario Raffa

Il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno ricorda Mario Raffa, già professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale all'università Federico II di Napoli, scomparso lo scorso marzo. Domani, giovedì 8 settembre, sarà dedicata a lui la tavola rotonda dal titolo «Le nuove generazioni per un cambiamento possibile.

Le startup per la sostenibilità e la transizione digitale», in programma a Oliveto Citra (Sa), ore 18.30, presso l’auditorium Largo della memoria. Lungo e consolidato il legame tra il professor Mario Raffa, ricercatore di chiara fama e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, e il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno.

Tanto che la giuria del Premio ha deciso di intitolare alla memoria del professore la sezione del bando Bona Praxis Young, da quest’anno Bona Praxis Young «Mario Raffa». Si tratta, non a caso, della sezione dedicata ai progetti di sviluppo promossi da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni: Mario Raffa ha sempre puntato sui giovani valorizzandone il talento. Al convegno in programma domani - coordinato da Raffaele Crispino, consigliere Aism e Ceo Project & Planning – prenderanno parte: Pierluigi Rippa, prof. di ingegneria economico-gestionale dell’università Federico II; Giuseppe Caruso, presidente del Forum dei Giovani Regione Campania; Elia Di Nardo, presidente Polo abilità digitali (Pad); Giulia Lapertosa, co-founder e Project Leader di carriere.it (in collegamento video); Matteo Pitrelli, Ceo di okAccedo; Michele Raffa, presidente Imprese e Sviluppo; Vincenzo Raffa, membro CDA friendly power.

Infine, porterà il suo contributo al dibattito Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni, protagonista anche nella parte conclusiva della serata: alle 20.00, infatti, sempre presso l’auditorium, è previsto il «SudShortFilms – Contest meridionale del cortometraggio», in collaborazione con Giffoni Film Festival. Sempre l’8 settembre, alle 19.30, Nicola Saldutti intervista Francesca Mannocchi nell’incontro dal titolo «Raccontare il mondo in tempi di conflitti». A Mannocchi sarà consegnato il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno - sezione Giornalismo 2022.