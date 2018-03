«Salerno principato di De Luca», il governatore all'attacco di Raitre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 27 Marzo 2018, 07:06 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 07:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai3. Ancora Rai3. Ma non Report né Milena Gabanelli. E neppure la TgR, ultimo dei suoi bersagli in ordine di tempo. Stavolta nel libro nero di Vincenzo De Luca sono finiti Concita De Gregorio e il suo «FuoriRoma». Il programma che «racconta le storie, personali e politiche, dei sindaci e degli amministratori che stanno cambiando la geografia politica del Paese» ha fatto tappa a Salerno. Ma il governatore campano proprio non l'ha gradita la puntata andata in onda domenica sera. E l'ha bollata come «l'ennesimo atto di squadrismo mediatico». Poi, dalla trincea che è la sua pagina Facebook, ha lanciato l'offensiva: «Interverremo in tutte le sedi».Sono trascorsi circa 75 minuti, un'ora e un quarto o giù di lì, da quando i titoli di coda hanno consegnato agli annali la puntata di «FuoriRoma» dedicata a Salerno. Da quando De Gregorio ha posto fine al suo reportage con una previsione e un augurio: «Dal dolore dalla passione e dal piacere, e forse dalle donne, passerà Salerno quando sarà il momento, che non sembra lontano, di congedare i principi». Già, i principi. Che nel racconto della città fatto dalla giornalista pisana sono, manco a dirlo, De Luca e i suoi figli. È trascorsa poco più di un'ora e sulla pagina Facebook del presidente della Regione Campania parte l'offensiva. Sono le 22.37 della domenica delle palme e la parole del governatore danno il via a una guerra: «Dopo anni e anni di aggressioni, sempre dalla stessa rete pubblica, abbiamo assistito stasera all'ennesimo atto di squadrismo mediatico, l'ennesimo stravolgimento della realtà». E l'annuncio, letto più volte negli ultimi tempi: «Interverremo in tutte le sedi».