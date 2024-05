Sono state due ore di interrogatorio serrato, forse un po’ ripetitivo, non senza qualche momento di tensione tanto da spingere la presidente Casale del collegio giudicante a ribadire ad accusa e difesa che avrebbe sospeso l’udienza. Ieri in cittadella giudiziaria è stato il giorno di Nino Savastano, coimputato con Fiorenzo (detto Vittorio) Zoccola nella prima trance del processo alle cooperative sociali all’ombra dell’ipotesi della corruzione politica.

L’interrogatorio, a differenza di quello del rais delle coop, durato più udienze, si è concluso in una sola seduta anche con il controinterrogatorio dei suoi legali, gli avvocati Agostino De Caro e Giovanni Annunziata. I pm Guglielmo Valenti ed Elena Cosentino hanno cercato di far saltare i nervi al teste imputato ripetendo più volte le stesse domande anche a distanza di tempo. E non sono mancati momenti di tensione durante i quali il consigliere regionale ha più volte ripetuto: «È tutto nelle intercettazioni, sapete le risposte». Savastano ha anche precisato in diverse occasioni: «Ho letto le carte, so cosa volete sapere».

Mai un riferimento al governatore della Campania Vincenzo De Luca nelle domande dei due pm, diversi invece i taciti riferimenti a lui nelle risposte di Nino Savastano che ha ripercorso la sua carriera politica riferendosi più volte al presidente della giunta regionale anche quando era sindaco e ribadendo come alcune sue scelte siano state fatte perché «mi è stato chiesto». Su un punto i due sostituti procuratori hanno incessantemente battuto: i rapporti tra Savastano e Zoccola. «Ci conoscevamo ma non eravamo amici» ha ribadito più volte il consigliere comunale ricordando come, dopo le vicissitudini giudiziarie che lo travolsero nel 2004, aveva poi deciso di interrompere qualsiasi rapporto con il rione Petrosino, che il giovane Vittorio Zoccola frequentava, perché «stavo male, non andavo a trovare neanche mia madre».

E, proprio in riferimento a quella vicenda, che si è conclusa «con l’assoluzione dai reati maggiori ed una condanna a quattro mesi per abuso d’ufficio, poi diventata sanzione economica», Savastano ha lanciato un j’accuse all’allora sindaco Mario De Biase ricordando come «fui indotto a firmare l’assegnazione provvisoria di una casa alla moglie di D’Agostino perchè lui mi convocò nella sua stanza dove c’era anche D’Agostino padre». E, secondo quanto riferito in aula, quando «mi fu chiesto di diventare assessore» ricorda che chiese di disgiungere «la delega alle coop da quella del suo assessorato». Da politico ha così conosciuto Ciro Balzano con il quale aveva rapporti in quanto era rappresentante sindacale, presidente di quartiere ed aveva altre cariche sociali. Savastano ha rivendicato il suo rapporto di amicizia con Adolfo Salzano e Mimmo Credendino attraverso i quali, prendendo «il caffè al bar Umberto incontravo Vittorio Zoccola: una parola oggi, una il giorno dopo abbiamo ripreso a parlare». Su sollecitazione dei pm Savastano ha anche spiegato che prese il «famoso caffè al Siulp» con Credendino e Zoccola perché «mi chiamarono, io ero nell’albergo difronte ad assistere alla presentazione dei grandi progetti per Salerno del governatore».

La campagna elettorale

«Io non so come Zoccola mi abbia fatto campagna elettorale, con lui ho partecipato solo a tre incontri: due in provincia ed uno nello studio dell’avvocato Michele Sarno». Poi, proprio in riferimento all’incontro con Sarno: «sulla scrivania del suo studio vi erano dei fac simile Savastano-Fogliame. Io fui chiaro: vado avanti da solo. Sarno mi rispose che era un impegno suo personale con il padre della Fogliame, suo amico di Scafati prima militante nel centro destra ma la Fogliame l’ho vista una sola volta, poi so che lei ha fatto incontri con altri candidati. Io presi 6mila voti, lei poco più di cento nonostante la famiglia e Sarno».

Poi ribadisce: «Io sapevo che Zoccola aveva un altro candidato e voi avete le intercettazioni» e, dopo un lungo braccio di ferro con i pm, Savastano fa il nome dell’altro candidato: Franco Picarone. Altro incontro con Zoccola, nella cena post elezione con Fabio Polverino, Salzano, Credendino e altre persone tra le quali «un finanziere trasferito dal nord». Savastano ha poi negato qualsiasi rapporto con Caselli e qualsiasi suo impegno a favore delle coop in cambio dell’aiuto elettorale. «Non erano di mia competenza, ho solo partecipato alle sedute di giunta dove la relazione fu fatta dal sindaco Napoli dopo i sequestri, l’assessore al ramo era assente e Zoccola chiedeva soltanto gare regolari».