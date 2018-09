CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 29 Settembre 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha atteso la sentenza nella sua casa a Salerno, da solo. Telefonini spenti, nessuna dichiarazione neanche dopo la sentenza di assoluzione. Solo una «contentezza» per la sentenza, comunicata ai suoi legali con uno slogan: «Giustizia è fatta». D'altra parte Vincenzo De Luca non aveva fatto nessun accenno al processo Crescent per tutta la giornata mantenendo un'apparenza di tranquillità, quasi di imperturbabilità. Addirittura, ieri nel tardo pomeriggio, è andato alla notte dei ricercatori del «Pascale» dove tra pazienti, curiosi, medici e infermieri ha rinnovato le sue parole d'ordine: «La sanità campana è di eccellenza in Italia e in Europa», «abbiamo investito 150 milioni per creare il vaccino contro il cancro», «bisogna fare screening oncologici di massa». Il tutto senza sottrarsi a strette di mano, selfie e sollecitazioni varie. Un modo per dimostrare di credere tanto nella propria innocenza da stare a passeggiare tra la gente mentre i giudici erano riuniti in camera di consigliere per stilare la sentenza.