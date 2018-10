CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 12:00

«Nun m'arrecord». «Dottorè...non mi sembra». Luca Gentile torna in aula, questa volta da teste della procura nel processo a carico della ex fidanzata, Daniela Tura De Marco, accusata di concorso morale in omicidio, quello del padre Eugenio. Per quel delitto, Luca Gentile è già stato condannato a 20 anni di reclusione in abbreviato. E ieri, per la prima volta, pubblicamente, il giovane - assistito dagli avvocati Enrico Lizza e Luigi Gassani - ha raccontato la sua verità dinanzi ad una platea di giovani studenti che hanno partecipato ad un progetto didattico dell'associazione Fedra.Luca è andato qualche volta in contraddizione. Soprattutto quando, a fine esame, il pm Elena Guarino gli ha letto lo scambio di whatsapp tra lui e Daniela nei quali i due ragazzi cercano di concordare la linea da seguire. «Nun m'arrecord», «non mi sembra», «le cose non sono proprio così come le state leggendo», ha detto con fermezza il giovane quando, con le sue domande, il sostituto procuratore ha cercato di portare avanti la sua tesi: che l'omicidio era premeditato e che anche Daniela era coinvolta. Una tesi che, ovviamente, non è stata condivisa dai legali della ragazza, assente in aula, gli avvocati Francesco Saverio Dambrosio e Antonietta Cennamo.