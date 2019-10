CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Ottobre 2019, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 08:15

Prostituzione in un appartamento del centro città: denunciati un uomo e una donna brasiliani. A far scattare l'attività investigativa sono state le segnalazioni di alcuni residenti che nelle settimane antecedenti il blitz, avevano ntato un via vai sospetto di uomini a ogni ora del giorno e della notte. L'attività investigativa portata avanti dagli agenti della Mobile di Salerno, sezione contrasto alla criminalità diffusa, straniera e prostituzione - prosegue al fine di accertare un eventuale coinvolgimento delle persone denunciate in un contesto criminale di più vasta portata.