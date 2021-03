Dopo una serie di «obiettivi raggiunti, in un anno difficile ma entusiasmante, è ora il momento di passare il testimone». Così Antonio Ferraro, amministratore uscente di Salerno Pulita, la società che si occupa della raccolta differenziata e della pulizia della città, commenta il suo anno di incarico alla guida della società, da ieri formalmente terminato.

Si tratta di dimissioni «concordate – spiega Ferraro – proprio perché arrivate dopo l’ottenimento di obiettivi come il full time per gli ex interinali e provenienti dalle cooperative, la razionalizzazione organizzativa, la flessibilizzazione degli orari della raccolta, la riduzione dello straordinario e del personale, oggi 472 contro 508. Il tutto durante una pandemia dovendo garantire la sicurezza del personale con sanificazione e screening periodici».

Sulle dimissioni del presidente Ferraro è arrivata la nota del segretario provinciale della Cgil Funzione Pubblica, Antonio Capezzuto, che ha sottolineato come «negli ultimi 2 anni sono già tre gli Amministratori dimessi: Fiorillo nel settembre 2019, Sardone a febbraio 2020 e oggi Ferraro.

Pensiamo ci sia la necessità di stabilità e prospettiva. Non abbiamo l’anello al naso e sappiamo che tutte le polemiche sorte in queste ultime settimane sono frutto delle solite manovre pre-elettorali, ma a pagarne le spese sono sempre i lavoratori, da sempre sottoposti al pubblico ludibrio perché individuati quali responsabili dell’inefficienza della società nel garantire un servizio all’altezza».