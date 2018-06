CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 1 Giugno 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è una regia dietro lo spaccio sul lungomare e che ha portato all'arresto dei diciassette nordafricani. È chiara, infatti, l'esistenza di un'organizzazione - seppur rudimentale - che contemplava persino orari prestabiliti per coprire le zone di spaccio, addirittura con turni per non lasciare sguarnita l'ampia area in cui per mesi si è svolta l'illecita attività. E per il gip del Tribunale di Salerno, Piero Indinnimeo, che ha emesso le misure cautelari in carcere, da approfondire è proprio tale circostanza «su chi, con alta probabilità, li organizza sul territorio».Le indagini della Squadra Mobile e della Procura di Salerno, quindi continuano, sulla rudimentale organizzazione riferita - in sede di interrogatorio - anche da uno degli indagati, Dawda Camara, «con inquietanti rapporti di fornitura con soggetti italiani». Nell'ordinanza di convalida di arresto e nell'applicazione della misura cautelare emessa dal gip Indinnimeo, si fa esplicitamente riferimento alla creazione di «un vero e proprio market della droga nel centro cittadino», ma anche sullo spessore criminale dei protagonisti «indifferenti ai rischi collegati alla condotta illecita così palesata in pubblico», tenendo conto che alcuni di loro partivano anche da paesi lontani, come Mamadou Jaw, che raggiungeva Salerno da Sasso di Castaldo in provincia di Potenza. Solo uno degli indagati, durante gli interrogatori di ieri, ha ammesso le responsabilità mentre gi altri, all'esito dell'udienza di convalida, hanno reso dichiarazioni risibili e del tutto inverosimili affermando - in alcuni casi - che errano a passeggio sul lungomare. Comportamenti che, come scrive il gip, impongono la loro qualificazione come «delinquenti determinati e ben inseriti in un contesto rudimentale organizzato». Gli indagati, il cui numero è destinato a crescere, sono quindi soggetti che hanno dimostrato di essere «compiutamente inseriti nel mercato dello spaccio, ben collocati nel gruppo e ciò è possibile solo se il loro concorso materiale nell'illecita attività sia radicato nel tempo e non certo occasionale».