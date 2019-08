Domenica 18 Agosto 2019, 13:20

È ancora riservata la prognosi dei quattro feriti coinvolti nell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Giovi Montena, frazione collinare di Salerno. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie sono peggiorate le condizioni della donna che al momento dell'incidente si trovava nell'auto insieme ai coniugi - entrambi medici dell'Asl di Salerno - e alla loro figlia. La 43enne, ospite della famiglia salernitana, è in imminente pericolo di vita al pari dell'uomo che ha riportato fratture al bacino, al torace e un trauma cranico.La situazione viene controllata dai medici dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dove sono ricoverati i quattro feriti.Ancora da ricostruire le cause dell'incidente sul quale indagano i carabinieri della compagnia di Salerno. La Mercedes sulla quale viaggiavano i quattro è prima finita in un dirupo e poi si è schiantata sulla strada principale della località collinare. Due persone sono state sbalzate all'esterno della vettura e sono finite nella vegetazione sottostante, rendendo necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per il recupero.