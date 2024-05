Salerno, progetti per l'infanzia con le rose di Santa Rita: ecco dove prenderle

Come le rose, Santa Rita ha saputo fiorire nonostante le spine della vita. Partendo da questo messaggio, dal 2017 la Fondazione Santa Rita da Cascia promuove l’evento di sensibilizzazione e raccolta fondi delle Rose di Santa Rita. Evento che, dopo tanta attesa da parte dei devoti di tutta Italia, sabato 18 e domenica 19 maggio 2024, nel weekend precedente la Festa della Santa degli Impossibili del 22 maggio, nelle piazze della Campania e di tutte le regioni d’Italia, a sostegno dell’infanzia.

Saranno 18 i punti solidali in Campania, sugli oltre 350 complessivi, punti in cui sarà possibile trovare i volontari della Fondazione pronti a distribuire le piantine di rose a quanti ne faranno richiesta, a chi è devoto e desidera farla benedire in occasione del 22 maggio, ma anche a chi è sensibile a sostenere progetti di utilità sociale. A Salerno, in particolare, saranno 2 i punti solidali, tra cui un banchetto presso la Parrocchia Santa Maria della Consolazione e altri 8 saranno nella sua provincia (Amalfi, Angri, Atena Scalo Cava dei Tirreni, Pagani, Trentinara, Vietri sul Mare).

Dal 2012 la Fondazione Santa Rita da Cascia, infatti, si è fatta portavoce della carità critiana, a sostegno dei più fragili. In questo caso i fondi raccolti, con una donazione minima di 15 euro, saranno destinati ai suoi progetti per l’infanzia in Italia e nel mondo, tra cui l'Alveare di Santa Rita a Cascia, progetto di accoglienza per minori, e il completamento dell'Auditorium “Beata Maria Teresa Fasce” dell'Istituto Educativo "San Agustin de Hipona". La struttura, fondata dai missionari agostiniani nel 2012 nel distretto di San Jeronimo, a Cuzco, è rimasta incompiuta per le difficoltà economiche post-pandemiche.

«Il 22 maggio non è festa senza le Rose di Santa Rita - commenta Suor Maria Rosa Bernardinis, Presidente della Fondazione e Madre Priora del Monastero Santa Rita da Cascia - Voglio ringraziare con enorme affetto e gratitudine i volontari della Campania, che da sette anni si adoperano nel loro quartiere, nella loro città, con passione e dedizione, attraverso azioni concrete compiute nel loro tempo libero, a sostegno dell’infanzia e per assicurare una rosa a tutti i devoti, e non solo.

Sono oltre un milione i pellegrini che ogni anno, partendo dalla Campania e da ogni parte del mondo, raggiungono il Santuario per affidare i propri dolori e le proprie speranze alla santa degli impossibili, che è tra i santi più amati al mondo».