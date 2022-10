Racinaro, giornata di studi all'Unisa a quattro anni dalla morte dell'ex rettore

«Racinaro interprete del tempo»: è questo il titolo del convegno in onore del professore Roberto Racinaro, organizzato dai professori Clementina Cantillo, Gian Paolo Cammarota e Domenico Taranto, in programma il 10 ottobre presso l'Università di Salerno. Una vera e propria giornata di studi, al via alle 10 nell’aula Cilento, realizzata con il patrocinio della Società italiana Storia della filosofia e Società filosofica italiana sezione di Salerno.

Allievi e colleghi «che non hanno smesso di ricordare Roberto Racinaro», a quattro anni dalla sua scomparsa, hanno voluto dedicargli un convegno con l’intento di «analizzare alcune delle tappe fondamentali della sua importante produzione scientifica, portata avanti con impegno e rigore insieme a un’intensa attività istituzionale nella “sua” Università». Sì, perché il filosofo nato a Reggio Calabria, allievo di Biagio De Giovanni, non è stato solo tra i maggiori studiosi di Hegel e di autori e temi della filosofia moderna e contemporanea. E presso l’ateneo di Fisciano, non ha solo insegnato Filosofia teoretica, Storia della filosofia e Filosofia politica. No, Roberto Racinaro dell’Università di Salerno è stato rettore e, come tale, ha avuto anche un grande ruolo nel trasferimento dell’ateneo da Salerno a Fisciano. «Consapevole dell’inscindibile rapporto tra filosofia e pensiero del proprio tempo, Racinaro, attraverso i tanti autori sempre innovativamente studiati e interpretati, ha inseguito in modo appassionato un costante fil rouge. Quello che, a partire da Hegel, destina la filosofia a interrogare i rapporti tra l’inesauribile energia della vita e le necessarie ma sempre mutevoli forme della sua oggettivazione», dicono gli organizzatori del convegno.

Si parte alle 10 nell’aula Cilento con i saluti del rettore Vincenzo Loia, del direttore del Dispac Luca Cerchiai e del presidente del corso di studi in Filosofia Francesco Adorno. L’incontro, presieduto da Massimo De Carolis, vedrà gli interventi di Tilo Schabert (La tua amicizia come guida dei miei pensieri), Biagio De Giovanni (Il Kelsen di Racinaro), Domenico Taranto (Racinaro e il suo "primo" Hegel), Clementina Cantillo (Oltre il circolo della massaia. Note sulla storia della filosofia in Hegel a partire da Roberto Racinaro), Guido Cusinato (Per una nuova cultura riformista. Max Scheler nella prospettiva di Roberto Racinaro). Alle 15:30, nell’aula De Rosa, si terrà la tavola rotonda, presieduta da Enrico Nuzzo, sui volumi: «Pensare il proprio tempo, tra scelta e destino La serietà “lieve” di Roberto Racinaro» a cura di Domenico Taranto, Clementina Cantillo, Gian Paolo Cammarota; «Tra Logos e Pathos. Roberto Racinaro testimone e interprete del tempo» a cura di Domenico Taranto. Ne discuteranno con i curatori Fortunato Maria Cacciatore, Giuseppe Cantillo, Roberto Esposito, Mario Ricciardi.