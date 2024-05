Salerno, tutto pronto per il raduno degli ex studenti del Severi: il costo del biglietto andrà in beneficenza

Sarà aperta dal concerto live dei Mads, il gruppo pop rock della storica fucina di musica di Pastena, il Mumble Rumble, la serata musicale di For Severi, la prima e più grande riunione di ex studenti del liceo “Francesco Severi” di Salerno con un fine benefico. Lo start alle 21, dell’evento in programma sabato primo giugno al Sea Garden di Salerno, sarà, dunque, affidato alla chitarra di Massimo De Luca, al basso di Emilio Gioia, alla batteria di Alfonso De Gregorio, accompagnati dalla voce di Luca Leone che, di volta in volta, lasceranno il posto sul palco ad ex studenti del Severi, Elia Vertino, Peppe Vigliotta, Ennio Parisi, Biagio Marinelli, Vincenzo De Tommaso, Antonella Frangione che torneranno alla loro passioni musicali, dimenticando di essere diventati professionisti in vari settori, in una Jam session che, subito, immergerà i partecipanti nell’atmosfera dei tempi della scuola. Ci sarà però, anche spazio per incontrarsi con i vecchi compagni di classe e magari anche scattare una foto in un apposito set allestito all’entrata dove verranno anche consegnate delle spille ricordo e firmata, ovviamente rigorosamente attraverso Uniposca, una maxi pagina di diario. Le foto saranno protagoniste anche di un momento celebrativo della storia del primo liceo scientifico della Z.O, in un video con filmati e scatti d’epoca, come quella da cui tutto è partito, in cui gli studenti componevano il nome Severi. Prima di aprire la parte dance, affidata al dj Marco Montefusco, su una selezione di brani tra i più noti degli anni 80-90 che sono stati votati sulla pagina social creata appositamente per l’evento, che oggi conta 700 follower, ci sarà la consegna ufficiale dell’assegno con i fondi raccolti nelle mani della dirigente scolastica attuale del Liceo Severi, Barbara Figliolia e degli attuali rappresentanti d’istituto.

L’intero costo del biglietto sostenuto dai partecipanti di 15 € andrà a beneficio della raccolta fondi che la dirigente scolastica ha già annunciato di voler destinare all’aiuto degli studenti che hanno difficoltà economiche. C’è ancora la possibilità di acquistare il biglietto, sia attraverso la piattaforma online Postoriservsto che in alcune rivendite I Coloniali - Via Posidonia 141 Salerno, Agenzia Viaggi Il Globo Celeste - Stazione FS Salerno,Todamagia Edicola oppure al Sea Garden Club - Via Generale Clark 10 Salerno dove sarà possibile anche prendere il tagliando direttamente all’ingresso dell’iniziativa.