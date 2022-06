Una ragazza di 14 anni ieri sera è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno con una ferita d'arma da taglio al braccio destro.

La ragazzina sarebbe stata ferita a Salerno, forse per questioni sentimentali.

È stata medicata e dimessa dai medici del «Ruggi», il fendente non ha reciso il tendine. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato per provare a ricostruire in maniera chiara quanto accaduto.