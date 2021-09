Salerno, ennesimo raid a «Lido lido», in azione la gang dei ragazzini

Non hanno portato via i soldi dalla cassa e questa volta non hanno neppure consumato alcolici. Ma l’ennesimo raid notturno ai danni del Lido Lido di Mercatello ha causato non pochi disagi ai titolari, stanchi di dover combattere con gruppi di ragazzini di sedici-diciassette anni che hanno dato filo da torcere per tutta l’estate. L’ultimo episodio si è verificato domenica sera, come racconta il patròn della struttura della zona orientale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati