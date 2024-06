L’arcivescovo Andrea Bellandi presiede ieri mattina, in duomo, l’ordinazione episcopale di monsignor Alfonso Raimo, che nel 2020 volle accanto a sé come vicario generale. A consacrare il nuovo vescovo, che il 30 aprile papa Francesco ha nominato ausiliare dell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, anche l’arcivescovo Pasquale Cascio e il vescovo Antonio De Luca. Concelebrano altri undici vescovi, tra i quali monsignor Peter Chifukwa, vescovo di Dedza, in Malawi e tanti sacerdoti. In cattedrale anche la vicesindaca di Salerno Paky Memoli, il consigliere Francesco Morra per la Provincia e 30 sindaci del territorio. Il rito si è caratterizzato per solennità, insita in gesti e formule, ma anche per semplicità, tratto distintivo del nuovo pastore.

È levata in alto la bolla papale di nomina, di cui il cancelliere don Francesco Sessa dà lettura, il nuovo pastore risponde per dieci volte «lo voglio» alle domande che gli pone monsignor Bellandi indicandogli gli impegni del ministero, il capo del neovescovo è unto con l’olio del crisma, il libro dei Vangeli gli è posto sul capo, il consacrante gli consegna l’anello sponsale, gli impone la mitria, gli affida il bastone pastorale (in semplice legno). Ma la solennità è nel rito e questo basta. Per il resto traspare, in ogni momento, la profonda umiltà e umanità di don Raimo. “Don” Raimo – farà fatica a farsi chiamare “eccellenza” - ha voluto intorno a sé gli amici di sempre: i parrocchiani di Eboli, i sacerdoti dei quali, dirà alla fine, ha conosciuto meglio le fatiche quotidiane nei quattro anni di vicariato, i rappresentanti delle altre confessioni religiose.

Umiltà, dicevamo. Sul tema Bellandi cita il Discorso di papa Francesco ai sacerdoti e ai consacrati, tenuto durante il viaggio a Verona del 18 maggio. Preti e religiosi devono «accogliere la chiamata ricevuta, accogliere il dono con cui Dio ci ha sorpresi. Se smarriamo questa coscienza e questa memoria, rischiamo di mettere al centro noi stessi invece che il Signore; senza questa memoria rischiamo di agitarci attorno a progetti e attività che servono più alle nostre cause che a quella del Regno. Rischiamo di vivere anche l’apostolato nella logica della promozione di noi stessi e della ricerca del consenso, cercando di fare carriera, e questo è bruttissimo, invece che spendere la vita per il Vangelo e per un servizio gratuito alla Chiesa».

Bellandi si rivolge a don Raimo, all’amico don Alfonso («tanti auguri, caro amico», dirà alla fine) indicandogli in cosa consisterà il ministero e cioè nella «fedeltà alla successione apostolica, nell’annuncio evangelico, nella custodia del deposito di fede, nella comunione ecclesiale con me e gli altri vescovi sotto la guida del successore di Pietro, nella cura del popolo cristiano e dei suoi ministri, nell’accoglienza dei poveri, nella ricerca di quanti sono dispersi, nella costanza nella preghiera. Sarà questo il tuo esercizio quotidiano, che sarà sostenuto dalla fraterna collaborazione con me e, mi auguro, dall’affetto e stima del nostro presbiterio, insieme all’esempio di fede, speranza e carità che la nostra gente riesce sempre in abbondanza a comunicarci». E poi l’augurio e l’incoraggiamento al neoconfratello nell’episcopato: «Lascia che, insieme a quelle della fede e della carità, sia la virtù della speranza a guidarti e sostenerti».

Al termine della celebrazione il vescovo Raimo rivela di aver pensato, dal giorno della nomina, a «tanti sacerdoti che per attitudine pastorale, profondità di dottrina e santità di vita sarebbero stati più degni di stare al mio posto. La domanda sorge spontanea. Perché a me? Consapevole dei miei evidenti limiti e delle fragilità emerse nel corso dei tanti anni di vita sacerdotale e di impegno pastorale, posso sinceramente confessare che non ho mai desiderato l’episcopato. Pur sforzandomi nel ripercorrere con la memoria i miei impegni passati non trovo meriti, o, almeno, non ne trovo più dei miei confratelli sacerdoti. Il cardinale Martini in un celebre libretto dedicato all’Episcopato scrisse: tra gli uomini esiste una debolezza chiamata ambizione dalla quale è importante sapersi difendere il più possibile. Pregate per me perché l’ambizione che mi è mancata non assuma le fattezze della presunzione e della ostentazione».

Il vero merito – per l’ausiliare – è «in tutti coloro che nel corso della mia vita sacerdotale mi hanno sostenuto con la costante preghiera, incoraggiato, perdonato».