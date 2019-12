E' stato identificato e ora rischia il processo un 28enne di origini napoletane, ma residente nell'Agro nocerino sarnese. Il giovane è accusato di essere stato l'autore materiale di una rapina consumata presso un distributore di benzina, nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino, il 20 ottobre del 2018.



Secondo una denuncia presentata ai carabinieri della tenenza di Pagani, il ragazzo, M.G. , si sarebbe introdotto all'interno del gabbiotto del distributore, cogliendo di sorpresa il gestore che era impegnato a contare la contabilità giornaliera. Con un coltello da cucina, con lama di venti centimetri, puntato alla gola della vittima, il giovane riuscì ad impossessarsi di 400 euro in contanti. Soldi che la persona rapinata fu costretta a consegnare, in ragione di quell'intimidazione. Per l'indagato vi è anche l'aggravante di aver portato fuori casa, dunque in luogo pubblico, un coltello lungo 13 centimetri, con lama da 20, utilizzato per compiere la rapina. Il ragazzo, identificato a seguito di un'indagine specifica condotta dai militari della tenenza di Pagani, è atteso ora dall'udienza preliminare, dopo la richiesta di rinvio a giudizio firmata dall'organo inquirente. © RIPRODUZIONE RISERVATA